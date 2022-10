Mulher se decepciona ao não ser convidada para o casamento de sua irmã

Uma mulher ficou completamente decepcionada depois que uma de suas irmãs por parte de pai não a convidou para seu casamento, mesmo tendo um relacionamento próximo com ela.

Chateada, ela foi até o Reddit para contar sua história e pedir o apoio de outras pessoas. O relato da jovem foi compartilhado pelo The Mirror.

Em seu relato, a jovem de 19 anos conta que seu pai tinha duas filhas mais velhas de um casamento anterior, mas que sempre foi próxima das duas e que tinha com elas um relacionamento “gentil e amigável”.

“Nós crescemos juntas e nosso relacionamento era bom. A mais velha gostava muito de mim e sempre me convidava para estar com ela e fazer coisas divertidas”.

“Eu conhecia o noivo dela e ele é uma pessoa bem legal, então fiquei muito animada para ir comprar vestidos, mas não fui convidada porque a mãe dela nunca quis me ver e ignora minha existência desde que eu nasci. Eles sempre tomaram cuidado para eu não me encontrar com ela”.

Ela ficou decepcionada

Segundo a jovem, o casamento de sua irmã foi na Itália e ela só descobriu que não foi convidada quando o pai reservou apenas uma passagem para a ocasião. No entanto, o que a magoou mais foi o fato da irmã nunca ter conversado com ela sobre o assunto.

“Já se passaram quatro anos disso e meu pai me pediu para conversar com ela. Ele não quer me pressionar, mas disse que quer que voltemos a nos dar bem porque a família é importante para ele”.

“Também soube que ela está tentando entrar em contato comigo há alguns meses e pediu ao meu pai para ele conversar comigo sobre isso. Sei que ele veio falar comigo por causa desse pedido”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela apenas precisa de apoio: “Eu não entendi por que você precisa falar com ela, ela não falou com você? Não acho que envolver seu pai nisso seja uma boa ideia”.

“Ela machucou você e deveria vir te pedir desculpas. Não te convidar é uma coisa, mas ela deveria ter falado com você para explicar a situação”.