Um vídeo flagrou o momento em que um piloto realiza um incrível pouso ‘horizontal’ com intenso vento cruzado.

No registro, é possível ver o avião de passageiros da companhia Ryanair na aproximação da pista do Aeroporto da Madeira, em Portugal, como detalhado pelo site The Mirror.

A aeronave vem sobre o mar e inclina-se para a direita sobre a terra, inclinando as asas para baixo enquanto o piloto alinha com a pista.

A força do vento é clara quando o aviã balança à medida que se aproxima cada vez mais do solo.

Quando o avião está a apenas algumas dezenas de metros do solo, a rajada empurra para a esquerda da pista, deixando suas rodas em um ângulo de 45 graus da pista.

Vídeo flagra momento em que piloto realiza incrível pouso ‘horizontal’ com intenso ‘vento cruzado’

Segundo o site, com isso, o piloto muda o avião para a direita, segurando-o logo acima da pista enquanto as rodas estão alinhadas com o chão, finalizando o pouso.

Ainda de acordo com as informações, as imagens foram captadas por entusiastas do canal ‘Madeira Aviation’, que filmam aproximações da pista de aterragem que muitas vezes sofre pelos fortes ventos que vêm do Atlântico.

Em uma postagem, o piloto comentou: “Estou muito surpreso que alguém estava filmando o pouso. Muito obrigado por todos os comentários gentis”. Confira: