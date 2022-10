Vídeo de homem enfrentando anaconda de 2 metros se torna prova de crime

Imagens que mostram uma sucuri, também conhecida como anaconda, atada e um homem a enfrentando com agressões acabaram se tornando prova contra o crime de maus-tratos aos animais.

De acordo com o portal Correio do Estado, a cobra de quase dois metros foi amarrada por uma corda em uma fazenda no km 1 da rodovia Travessão do Guilherme, em Dourados, no mato Grosso do Sul.

O vídeo que mostra o infrator de 36 anos tocando e batendo na cobra foi compartilhado pelo aplicativo Whatsapp. Os policiais militares ambientais receberam as imagens e as encaminharam para Polícia Civil. O homem responderá por crime de maus-tratos, cuja pena varia de três meses a um ano de detenção.

A cobra maltratada foi solta no mesmo local onde foi encontrada.

Veja também: Vídeo mostra píton deslizando pelos túmulos de um cemitério; a maior cobra mundo

Mais um caso que foi punido

De acordo com o Daily Mail, em 2014, uma sucuri também foi importunada por um grupo que estava em uma embarcação do rio Santa Maria, no Mato Grosso do Sul.

O grupo recebeu uma multa da polícia ambiental, pois as imagens o mostravam puxando o animal pela cauda e o perseguindo. O advogado dos acusados declarou que “não houve malícia”, mas existiu negligência e imprudência.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!