Polícia italiana quer saber quem é a modelo que mostra a calcinha nos estádios

Modelo do Only Fans exibe calcinha no estádio (coyotecutee/Instagram)

As imagens de uma jovem com as calças abaixadas e usando uma calcinha fio-dental em partidas do Bari, clube italiano da Série B, no Stadio San Nicola, chamou a atenção da policia, que iniciou uma investigação.

As fotos do bumbum da modelo com as calcinhas minúsculas são exibidas na página da Coyote Cutee no OnlyFans. Na foto, ela aparece sempre de costa e segurando um cachecol com as cores de seu clube.

A visita da jovem torcedora ao estádio com roupa íntima agradou os torcedores e desde que começou ela já acumulou 45 mil seguidores na plataforma de conteúdo erótico, onde ela cobra USS 25 por mês de assinatura.

Em seu perfil, ela diz: “Oi amor, você quer ser meu papai? Então venha conversar e comece a mimar sua bonequinha. Pergunte-me o que você quiser... Eu não tenho limites.”

Modelo exibe calcinha em estádio (coyotecutee/Instagram))

Mas a carreira de ‘torcedora erótica’ da jovem cujo nome ainda não foi divulgado por estar com os dias contados, pois a polícia italiana iniciou uma investigação por atentado ao pudor. Se for considerada culpada, pode ter que pagar uma multa de milhares de euros.

Mas, segundo um relatório da polícia, talvez a multa não seja suficiente para desmotivar a prática da torcedora erótica. Isso porque a Coyote Cutee fatura algo em torno de 3,5 mil a 4,3 mil euros por mês somente dos assinantes com suas fotos (de R$ 20 mil a R$ 25 mil).

Modelo posa de calcinha em estádio italiano (coyotecutee/Instagram))

A modelo se defende: “Como mulher, sinto-me à vontade para mostrar meu corpo quando quero e como quero. A escolha é minha. Crio conteúdo para OnlyFans e depois vendo. Faço tudo sozinha. Não me considero uma estrela pornô.” (Com Daily Star)

