Mulher revela truque envolvendo os números de uma chaleira e viraliza no TikTok

Uma mulher ficou completamente extasiada ao descobrir que uma dica simples poderia ajudá-la a economizar tempo e dinheiro no que diz respeito a preparação de seu chá matinal.

Segundo a publicação, realizada no TikTok e compartilhada pelo The Mirror, Anna afirma ter “usado a chaleira da forma errada” ao longo de sua vida, e decidiu dividir a forma certa de utilizá-la.

A dica de Anna é útil para pessoas que têm problemas em conseguir calcular a quantidade correta de água que precisam esquentar em uma chaleira elétrica. Para isso, é importante entender corretamente as marcações dos números no aparelho.

No entanto, se você não tem uma chaleira com este tipo de marcação, o truque pode não funcionar para você.

Dica simples!

De acordo com a dica compartilhada por Anna, a marcação das chaleiras ajuda as pessoas a calcular a quantidade exata de água conforme o número de xícaras de chá que elas querem preparar.

Publicando o registro no TikTok, Anna explica: “Uma dica que pode te ajudar com o custo de vida. Os números localizados em uma chaleira não indicam quantos litros de água ela contém”.

“Eles, na verdade, indicam a quantidade de xícaras de chá que essa quantia de água pode fazer! Então basta ferver a quantidade de xícaras que você precisa e está pronto! Quem mais nunca soube disso? Tenho 35 anos e só descobri agora”, finaliza.

Leia também: Fã de Fast Food? Jovem publicou truque que pode te ajudar com os potes de molho

Apesar de compartilhar sua grande descoberta, Anna percebeu que a dica não era tão nova assim. Muitos dos seguidores e comentaristas do vídeo já sabiam do significado por trás dos números após uma passada rápida no manual.

“Isso é verdade, mas normalmente eles são baseados no tamanho de uma xícara de chá padrão. Se você usar uma caneca deve adicionar a quantia para mais meia xícara”, comentou uma pessoa.

“Se você está preocupada com o desperdício de água ou se não tem os números na sua chaleira, basta usar a própria caneca para esquentar a água no microondas! Ainda sai mais barato”, sugeriu outra pessoa.