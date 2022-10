Mulher conheceu detento pela internet e quase termina morta durante visita

Não é segredo para ninguém que, embora não seja o esperado, detentos de diversos centros prisionais contam com dispositivos para se comunicar com pessoas para além dos muros que os cercam. E, foi justamente através de um celular e um uma conta no Facebook que Maria — nome fictício que usaremos ao longo de toda a notícia — conheceu Javier Baldovino, que está na penitenciária 49 de Junin, na Argentina.

Segundo detalha o portal Meganoticias, Baldovino, que foi condenado por violência de gênero contra sua ex-companheira e por tentar assassinar o ex-cunhado, revelou depois de cerca de uma semana de conversa através das redes sociais que estava preso.

Em um relacionamento que durou 1 ano e 10 meses, a mulher visitava sempre o namorado, até que o último encontro quase terminou em uma tragédia.

Mulher foi agredida no banheiro de centro de detenção

Contanto sobre a situação traumática que viveu, a vítima relatou que durante a visita pediu para que Javier enviasse uma mensagem para a filha dizendo que tinha chegado bem, então quando o pegou o celular, viu que o namorado tinha outra conta do Facebook e uma foto com uma mulher, a quem afirma que se tratava de uma pessoa com quem ele mantinha um relacionamento paralelo há cerca de 5 meses.

Quando encontrou a informação da segunda conta na rede social, ela pegou o celular e saiu correndo: “Ele me seguiu até o banheiro e disse: ‘Me dá o telefone’, eu estava de costas, então ele me agarra pelos cabelos atrás de mim e aperta meu pescoço com muita força. [...] Ele poderia facilmente ter me matado”, disse.

Vítima tem recebido ameaças

Após o ocorrido, Maria disse que ia embora da penitenciária e teve como resposta: “Não vá, senão você vai ver o que vai te acontecer lá fora”. A mulher ressalta que desde então tem sido alvo de ameaças para que retire a denúncia que apresentou.

Agora, ela teme por sua vida já que Baldovino pode ser solto a qualquer momento se comprovada boa conduta. “Decidi acreditar nele, confiei nele e ele fez isso comigo. [...] Não queria discriminá-lo”, finalizou.

