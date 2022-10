Luta realizada dentro de uma cabine telefônica na Rússia viralizou

Qual o menor espaço para ter uma briga? Uma luta pra lá de bizarra está viralizando na internet: desde meados de setembro, internautas estão admirados com a habilidade de dois atletas se golpeando em um espaço super apertado.

A luta foi realizada dentro de uma cabine telefônica - dessas vermelhas, típicas de cartões postais de Londres. Embora estivesse dentro de um amplo ringue, os lutadores estavam restritos ao pequeno espaço e tinham somente pouco mais de 1 m² para se mexerem.

Assista:

Quién se quiere apuntar a esto? pregunta seria pic.twitter.com/oOD3gRb4QV — Ibai (@IbaiLlanos) September 17, 2022

Outro detalhe que impressionou os internautas foi o ar de evento oficial - mas que realmente era. A luta faz parte de uma série chamada “Punch Box”, conduzida pelo canal oficial do Punch Club no RuTube (o YouTube da Rússia).

No programa, dois oponentes são confinados dentro dessas cabines e, após a autorização da arbitragem, os atletas trocam socos e golpes na medida do possível.

A luta que viralizou durou poucos segundos, já que um dos lutadores foi nocauteado rapidamente. O juiz tirou os dois da cabine e logo anunciou o vencedor.

Tratavam-se, na verdade, de Ivan Chugunov e Pavel Molchanov, dois lutadores de MMA da Rússia. Dá para assistir ao episódio completo do programa aqui.

Lutador de MMA invade entrevista e nocauteia youtuber com apenas um soco

Lutador de MMA agride youtuber durante entrevista (Reprodução / Redes sociais)

Em uma cena digna de filme de cinema, um lutador invadiu o cenário de uma entrevista e deu um soco na cara de um youtuber com tamanha força que ele caiu para trás, na última terça-feira, na Polônia, segundo notícia do NY Post.

O youtuber Sadek, um famoso influenciador digital na Polônia, esta a dando uma entrevista para a jornalista Monica Laskowska quando o incidente ocorreu.

No vídeo compartilhado pela jornalista em sua conta no Instagram, o lutador Amadeusz ‘Ferrari’ Roslik aparece do nada e desfere um violento soco no rosto do influenciador, que desmorona para trás, se chocando com a parede. Assista ao vídeo aqui.

