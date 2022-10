‘Ele sempre esquece a carteira’, afirma mulher ao abandonar namorado no jantar

Uma mulher precisou lidar com um desconfortável hábito de seu namorado. Segundo ela, sempre que o casal sai para jantar o homem afirma ter ‘esquecido a carteira’ para forçá-la a pagar a conta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar sua história de forma anônima, e segundo relato esta não foi a primeira vez que o companheiro se esqueceu da carteira em momentos oportunos.

Segundo ela, o casal sai constantemente para jantar na companhia dos filhos do homem: “Saímos ao menos uma vez por semana, e todas as vezes ele se esquece da carteira para fazer o pagamento”.

“Ele age assim porque sabe que eu acabaria pagando a conta pelo fato das crianças estarem com a gente, mas há dois meses eu estou ficando sem dinheiro por causa disso!”.

No entanto, após uma última saída, ela decidiu agir de forma diferente.

Ela foi embora do restaurante!

Cansada do hábito desconfortável de seu namorado, a mulher decidiu tomar uma atitude para cortar este tipo de ação do companheiro.

“Tinha recebido o pagamento do meu segundo emprego e nós combinamos de sair com as crianças. Sabendo que ele sempre se esquece do cartão eu enviei uma mensagem pedindo a ele para se lembrar de pegar sua carteira”.

“Antes de começarmos a comer eu mencionei o cartão de crédito dele, apenas para ter certeza de que ele não esqueceu. Mas ele apenas revirou os bolsos e me olhou de forma arrependida antes de dizer que achava ter esquecido a carteira no bolso de sua outra calça”.

“A essa altura a comida já estava na nossa mesa, mas eu não consegui comer nada do prato. Apenas peguei minhas coisas e sai. Ele surtou e começou a gritar comigo e eu disse a ele que não pagaria novamente e que ele deveria aproveitar seu jantar com as crianças”.

Desde então, o casal está passando por momentos ruins com o homem a acusando de agir de forma “egoísta” na frente das crianças. Mas, para os usuários do Reddit, está bem claro quem está errado nessa situação.

“Ele está te manipulando há meses, repense esse relacionamento”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Reconsidere esse namoro, ele está claramente se aproveitando de você”.