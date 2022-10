Ele reservou uma viagem romântica para surpreender a esposa, mas ela não quer ir

Um marido precisou lidar com um posicionamento difícil de sua esposa após revelar a ela que reservou uma viagem romântica para os dois, mesmo sabendo que ela não se sente confortável em viajar sem o bebê do casal.

Conforme a publicação, realizada pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no fórum online Mumsnet, onde compartilhou sua história e questionou os demais usuários sobre sua atitude.

De forma anônima, ela explica que deu à luz há apenas cinco meses, e recentemente soube que o marido decidiu presenteá-la com uma viagem romântica que não a permitiria levar seu bebê.

“Meu marido reservou uma semana de férias para nós no próximo ano. É uma espécie de surpresa para o nosso aniversário e achei uma atitude fofa da parte dele. O problema todo é que a reserva inclui somente nós dois, ou seja, meu filho, que terá 15 meses na época da viagem, precisará ficar em casa com seus avós”, conta.

Ela não sabe se quer viajar

Ao descobrir que seu filho não estava envolvido nos planos do marido, ela ficou sem saber como lidar com a situação.

“Não sei como devo me sentir em relação a isso. Não consigo me imaginar deixando meu bebê em casa por 1 semana para viajar para o exterior com meu marido”.

“Sei das boas intenções dele, mas ele ficou irritado quando perguntei o motivo pelo qual ele não perguntou antes se eu me sentiria confortável em deixar nosso filho em casa”, conta a mulher.

“Até parece ingratidão da minha parte, mas nosso bebê tem 5 meses hoje e no momento da viagem ele terá apenas 15! Não consigo tirar da cabeça que o pensamento de deixá-lo por uma semana inteira é algo incômodo para mim”.

Assim como a mãe, os usuários do Mumsnet também afirmaram sentir incômodo com a postura do homem: “Ele não deveria ter tirado conclusões por você. Alguns pais não têm problemas em deixar os filhos pequenos, outros já se sentem desconfortáveis. Eu teria tido a mesma reação que você”.

“Não acho que exista alguém agindo errado nessa história. Foi legal da parte dele, mas também não foi bem pensado”, finalizou outra pessoa.