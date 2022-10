Ele chegou embriagado em casa e ‘ganhou’ um corte de cabelo surpresa feito pelos filhos

Pai de duas crianças, Horacio Rodríguez, um homem do México, teve uma triste surpresa após chegar em casa embriagado e despertar com uma mudança em seu visual: um corte de cabelo nada regular feito pelos filhos.

Segundo informações do portal Publimetro, as crianças aproveitaram o momento em que a mãe, Susi Gutiérrez, saiu para tomar um banho e então fizeram a travessura que viralizou através de vídeos divulgados no TikTok.

No vídeo, pode-se conferir o momento em que Susi retorna do banheiro e se depara com a inusitada cena do esposo sentado no chão, imagens que não pode deixar de gravar.

Além do caso do corte surpresa, você pode se interessar por:

Ao analisar a gravação, pode-se perceber que a menina diz que o irmão foi o responsável pela “mudança de visual” do pai. A criança aparece deitada na cama, rindo da situação e dizendo que isso [o corte de cabelo] aconteceu após o homem cair da cama.

Veja a gravação a seguir. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link). [Continua depois do vídeo].

Como era de se esperar, não restou outra alternativa para Rodríguez senão cortar o que lhe sobrou de cabelo. A segunda parte, que mostrou o resultado final, também foi compartilhada em uma publicação na plataforma de vídeos. (Se não conseguir visualizá-la a seguir, clique aqui).

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo estes conteúdos de nosso site: