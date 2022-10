Ela se recusou a dividir conta com colegas no restaurante e esta foi a consequência (Reprodução/Pixabay - silviu)

Uma mulher de 26 anos se indignou após ter que dividir a conta de um restaurante por igual e desabafou no Reddit nesta quinta-feira (6). Através do usuário u/No-Structure-8125 na plataforma, ela disse ter sido uma solicitação injusta. Embora tenha conseguido esclarecer seu ponto, ficou chateada no final de tudo.

“Saí para jantar com as colegas do meu escritório. O dinheiro está um pouco apertado no momento, então, enquanto todos pediam 3 pratos e bebiam álcool, eu só pedi uma refeição principal e bebi água a noite toda”, iniciou o relato.

A mulher conta que uma das colegas que organizou a noite informou à garçonete que a conta seria dividida em seis partes – conforma a quantidade de mulheres presente na reunião – no momento do pagamento.

“Isso significaria que eu teria que pagar 60 euros (equivalente a R$ 300) quando o valor total do que consumi foi de 16 euros (R$ 81)”, contou.

Rota de pagamento mudada e convites redirecionados

De acordo com o relato, a moça que organizou a reunião entre colegas no restaurante teria enviado um e-mail, porém não havia mencionado sobre a divisão de pagamento ser por partes iguais, independentemente do consumo individual.

“Calmamente tentei explicar que eu tinha apenas um orçamento para o que eu tinha comido e eu assumi que nós todos estaríamos pagando por nós mesmos. Isso me colocaria em uma posição difícil pelo resto do mês se eu pagasse 60 euros”, desabafou.

Segundo a mulher, suas colegas então decidiram separar as contas e cada uma pagou pelo que consumiu. Contudo, ela contou que vem sendo ignorada no local de trabalho e não recebe mais convites para outras saídas.

“Eu realmente não podia me dar ao luxo de sair de qualquer maneira, mas fui porque sou muito nova neste trabalho e não queria ficar de fora”, finalizou ela.

