Ela decidiu levar um sexto gato para casa sem avisar ao namorado

Representação (Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay)

Um homem está preocupado com as atitudes de sua namorada que, segundo ele, decidiu levar a sério sua ideia de se tornar “a louca dos gatos”. Segundo ele, recentemente a mulher tentou levar um sexto gato para sua casa sem consultá-lo primeiro.

Conforme a publicação, realizada pelo homem no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a situação entre o casal se agravou quando a mulher decidiu levar para casa dois gatos além dos outros dois que o casal já tinha.

No entanto, ele não foi informado da escolha da companheira que deveria apenas oferecer lar temporário para os gatinhos, que após seis meses seguem com eles.

Com a casa adaptada para a rotina dos animais, o homem acreditava que a companheira tinha entendido as diversas conversas sobre o assunto, então foi pego de surpresa quando, há 1 mês, ela apareceu com outro animal e afirmou planejar a adoção de um sexto gato.

Ele tomou uma decisão difícil

Estressado e cansado da atitude da companheira de assumir a responsabilidade pelos animais sem informar a ele, o homem tomou uma difícil decisão.

“Eu a chamei para conversar e disse a ela que levaria todos, exceto os dois gatos que já eram nossos, para o abrigo de animais mais próximo da nossa casa. Ela surtou na hora e me acusou de ser insensível e indiferente”.

“Eu estava cansado com a situação. Ela então disse que estes gatos são animais necessitados e que precisam de cuidados especiais que ela pode dar, além disso também afirmou que estariam mortos sem os cuidados dela”.

Leia também: Veterinário compartilha o nome de cachorro mais estranho que já viu

“Não aguentei e explodi dizendo que acho péssimo ter animais morrendo todos os dias, mas que nossa casa não será abrigo de outros animais só porque ela se sente mal por eles! Estou literalmente cercado por gatos e eu odeio isso”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, ele definitivamente deve ter uma conversa séria com sua namorada: “É assim que começa a acumulação. Além disso, é injusto para os gatos serem expostos ao constante estresse da adaptação com outros gatos. Isso pode gerar uma série de brigas e se ela tiver algum gato doente no meio, os saudáveis podem ser prejudicados”.

“Planejar a adoção de um animal deve ser algo em conjunto. Entendo que ela está triste pelos gatos, mas isso deve ser algo decidido em comum acordo e não uma decisão unilateral”, finalizou outra pessoa.