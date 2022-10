Casal com diferença de 80 centímetros de altura viralizou

É bem normal encontrar casais que têm alturas diferentes, mas um casal especificamente está chamando a atenção de internautas, ao demonstrar uma grande diferença: cerca de 80 centímetros.

A modelo Erika ‘Airikacal’, conhecida por ser uma influenciadora digital na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, tem apenas 1,20 metros, enquanto seu namorado tem um total de 2 metros.

Os dois entraram em uma trend do TikTok e o vídeo acabou viralizando. Ao lado do namorado, Erika dança e mostra a diferença, com a legenda “Você não está trazendo o seu namorado de 2 m de altura, está?”.

Assista:

Atualmente, a publicação tem mais de 24 milhões de visualizações e conta com mais de 20 mil comentários. O vídeo foi o primeiro a ser publicado por Erika na plataforma, que aproveitou o sucesso para seguir com conteúdos do mesmo tipo.

Entre os comentários, tem quem ache engraçada tanta diferença, mas teve quem fosse preconceituoso com o casal - especialmente com ela, que tem nanismo.

Leia também: Luta realizada dentro de uma cabine telefônica na Rússia viralizou