‘Caramelo’ é flagrado fugindo de mercado com saco de pão na boca

O vira-lata “Caramelo’ vive nas ruas do Jardim Santa Rosa, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, e já é conhecido pelos funcionários do mercadinho e dos moradores do local, que costumam colocar água e comida para ele e outros cachorros de rua.

Mas em setembro passado, as câmeras de segurança flagraram o animal fugindo o mercadinho com um saco de pão na boca e as imagens foram compartilhadas no Instagram do comércio, viralizando nas redes sociais.

Nas imagens, ‘Caramelo’ entra disfarçadamente no mercado e caminha para o fundo da loja. Ele ainda para e olha se não tem ninguém por perto, antes de abocanhar o pacote de pão e fugir correndo do local.

Essa não é a primeira vez que o cachorrinho larápio age na região. De acordo com o sub-gerente do mercado Glicério, ‘Caramelo’ já tem ‘antecedentes criminais’ e tinha roubado um pacote de paçoca do comércio naquele mesmo dia.

“No primeiro, eu já percebi que ele tava aqui dentro e saí correndo atrás dele. Daí, deu mais um tempinho, eu vi que ele não voltava, fui terminar o que eu tava fazendo. Ele retornou de novo e pegou o segundo pacote,” disse o sub-gerente Jorge Luiz Aparecido de Souza.

Uma moradora que viu o cachorro entrar e sair com a mercadoria disse que ficou muito impressionada com a inteligência do animal. “Ele ficou olhando antes de entrar, viu se não tinha ninguém olhando e saiu de fininho.”

Segundo a moradora, desde o roubo Caramelo continua foragido, mas acredita que ele ainda vai voltar. “Está esperando a poeira baixar, porque agora ele é conhecido”, disse. (Com G1)

