Após modificações para ser um ‘dragão’, ele afirma sentir falta da antiga vida

Um fã de modificações corporais finalmente alcançou seu objetivo de se tornar um “dragão sem gênero”. Apesar disso, Tiamat Legion Medusa, de 60 anos, relata sentir falta de sua vida trabalhando como banqueiro na cidade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, além de tatuagens e piercings, Tiamat foi além na busca pelo seu “corpo ideal” e chegou a realizar procedimentos extremos como implantes de chifres na cabeça, bifurcação da língua e até mesmo a remoção de seu órgão genital.

Apesar disso, suas escolhas o fizeram sentir falta de sua antiga vida depois que alguns amigos e pessoas próximas se afastaram por conta da extensão de suas modificações.

Em relato compartilhado durante um podcast, Tiamat revela ter iniciado as modificações corporais após receber um diagnóstico positivo para HIV enquanto tinha um importante cargo em um banco internacional.

“Sou um ex-banqueiro que trabalhava no mundo financeiro. Hoje sinto falta daqueles dias, sinto muita falta daquele trabalho pois foram os melhores anos da minha vida. Apesar disso, estou amando viver como um dragão agora”.

Mais de R$350 mil em transformações!

⚠️⚠️ Atenção! Partes do relato podem ser incômodas para algumas pessoas. ⚠️⚠️

Tiamat então revela que, ao todo, os procedimentos de modificação corporal que o levaram a alcançar sua atual aparência chegaram a um valor aproximado de 60 mil libras (R$350 mil) e lhe custaram também a perda de contato com amigos e familiares.

Nascido como Richard Hernandez, Tiamat conta que começou a apresentar interesse por modificação corporal quando sonhou ter sido picado por uma cobra que o transformou em um reptiliano.

“Eu sonhei que estava rodeado delas e elas me mordiam. Eu fiquei com muito medo, mas isso continuou ao longo de todo sonho e só comecei a me acalmar quando reparei que as mordidas não me machucavam”.

“Ainda me lembro desse sonho de forma tão vívida que parece que foi agora. Soube na mesma hora que aquilo era um presságio de algo que aconteceria na minha vida”.

“Hoje acredito que elas estavam tentando me tornar uma delas e é por isso que me tornei um dragão cuspidor de veneno, ao contrário de um que cospe fogo”, conta Tiamat.

Ao revelar suas motivações para a transformação, o dragão finaliza: “Estou removendo partes de mim que me ofendem. Fui ao inferno e voltei e ter passado por tanta crueldade na mão de humanos me fez querer encontrar uma forma de lidar com isso, e me tornar outra espécie foi esta forma”.

“Posso lidar com minha parte humana desde que também seja parte reptiliana porque deixar de ser ‘apenas humana’ é um conforto”.