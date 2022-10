Abóbora gigante cultivada no Reino Unido pesa mais que um Fiat 500

Uma abóbora gigante, capaz de tombar o caminhão usado para levá-la ao famoso festival de Sunnyfields Farm, na Inglaterra, ganhou o título de maior já produzida no Reino Unido.

A abóbora monstro pesou 1.205 quilos, mais do que o peso de um automóvel Fiat 500, de 1.06 quilos.

Os responsáveis pela leguminosa gigante são os irmãos gêmeos Ian e Stuart, especialistas em produzir espécimes gigantes. Em 2020, eles produziram um exemplar com 1.176 quilos.

Legume era tão grande que tombou o caminhão que ia transpoortá-lo

Por incrível que parece, a abóbora dos irmãos gêmeos não é a maior do mundo. Mas eles chegaram bem perto, já que de acordo com o Guinness book, a maior abóbora já registrada no mundo pesa apenas 21 quilos a mais do que a deles e foi cultivada pelo agricultor toscano Stefano Cutrupi em 2021, após quatorze anos de tentativas.

Cabeças gigantes

Os irmãos que moram em Lymington, em New Forest, disseram que passam pelo menos 6 horas por dia cuidando do ‘cabeça gigante’. Para ter mais chances, eles cultivam várias abóboras gigantes ao mesmo tempo, mas na semana passada a maior delas foi perdida, pois passou a apresentar uma cavidade do tamanho de um buraco de alfinete, o que poderia fazer com que fossem desclassificados.

Os gêmeos disseram que ainda tem outra abóbora gigante para ser pesada neste final de semana e não perderam as esperanças de entrar para o livro dos recordes. “Não tenho intenção de parar até que o recorde mundial volte ao Reino Unido”, disse Ian.

Por enquanto, o novo legume monstro aguarda em um palete na parte de trás de um trailer aberto, esperando para ser transportada para a feira. (Com HampshireLive.news)

