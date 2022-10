Tensão no aniversário: Pai deixou de convidar mãe e irmãos da filha para festa da jovem e recebe apoio

Um relato chegou ao Reddit nesta quarta-feira (5) e intrigou os internautas. Através do usuário u/throwaway819186 na plataforma, um homem contou não ter convidado a mãe e irmãos de sua filha para a festa de aniversário da jovem.

“Eu tenho uma filha e sua mãe e eu temos a custódia compartilhada. Para seu aniversário de 16 anos, dei-lhe uma festa muito grande”, iniciou o relato.

O homem relatou que houve um problema no dia posterior à festa, quando sua ex-mulher explodiu com ele no telefone, sabendo que houve uma festa da filha e não recebeu o convite para ela e os meios-irmãos.

“Ela disse que eu sou um idiota porque no ano passado, quando ela deu uma festa para minha filha, ela convidou a mim e minha outra filha para o aniversário dela”, escreveu. “[Minha ex] falou que seus filhos viram as fotos da minha filha e seus amigos postadas no Instagram e ficaram muito chateados por não estarem lá.”

Internautas apontam decisão como parte a ser tomada pela jovem

Após o desabafo subir na plataforma, diversos usuários se manifestaram em relação ao convite não recebido pelo outro lado da família. De acordo com um dos redditors, a decisão de convidar ou não cabia a menina, então o pai não estaria errado na história.

“Ele nunca disse à filha para não os convidar. Ela tem 16 anos e poderia facilmente ter dito a eles se ela realmente os queria lá”, observou um deles.

No final do relato, o pai questionou aos internautas se sua atitude foi “idiota”. O comentário mais votado respondeu o seguinte:

“Não é um idiota. Mãe e filha não parecem ter um bom relacionamento e filha não se importava de qualquer maneira”, concluiu.

Um dos usuários da plataforma respondeu ao desabafo como o comportamento do pai poderia soar “mesquinho” caso ele tenha impedido a jovem de convidá-los.

