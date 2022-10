Se liga! Parque Ibirapuera sedia evento de troca de figurinhas no Dia das Crianças

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, vai sediar no próximo dia 12, Dia das Crianças, um grande encontro para a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. O evento acontecerá das 10h às 18h e será realizado pelo iFood, empresa de delivery online, em parceria com a Panini, responsável pela distribuição dos livros ilustrados e cromos oficiais.

Segundo estimativa dos organizados, o Arena iFood Fest deve reunir um público de 5 mil pessoas, que contará ainda com o festival gastronômico “Sabores do Mundo”, com comidas típicas de diversos países.

Em dois momentos do dia, o iFood vai promover experiências e surpresas para os colecionadores de figurinhas, dentre elas a ação “Drone premiado”, que entregará adesivos e outros brindes via drones para o público presente.

O evento acontecerá no gramado, em frente ao auditório do Ibirapuera (portões 1 e 2). Os interessados em participar devem acessar o site da Sympla para garantir gratuitamente o acesso.

Ponto de troca permanente

Desde o início do mês de setembro, a área iFood no Ibira, que fica próximo ao Museu Afro, se tornou o ponto de encontro oficial para os colecionadores que querem trocar de figurinhas do álbum da Panini. Os encontros acontecem todos os finais de semana, das 9h às 18h, e vão até o final de outubro.

Vale dizer que, para os fãs desse hobby, também vem sendo realizada a venda de figurinhas e do álbum do torneio do Catar pelo serviço de entregas rápidas, o iFood Express, na cidade de São Paulo.

NÃO VÁ EMBPRA AINDA! VOCÊ PODE QUERER LER TAMBÉM AS SEGUINTES NOTÍCIAS: