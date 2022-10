Rússia ameaça guerra nuclear; ucranianos respondem com orgia de 15 mil pessoas

A guerra na Ucrânia vem tomando novos contornos desde a invasão em fevereiro deste ano. Diante da contraofensiva do exército ucraniano, que já retomou dezenas de quilômetros de seu território das forças russas, o presidente Vladimir Putin fez ameaças de uso de armas nucleares contra a ex-república soviética.

Diante da iminência de uma guerra nuclear, um grupo organizou uma orgia pública em uma colina nos arredores de Kiev (Ucrânia) por um canal do Telegram, mas que só vai acontecer se o presidente russo apertar o ‘botão vermelho’ para iniciar o fim do mundo.

Todos os convidados para celebrar o fim do mundo com sexo foram convidados a pintar as suas mãos com listras, sinal que indicará o interesse em participar da orgia que será realizada na colina de Shchekavystsa, se o ataque começar.

O número de pessoas que se inscreveu para participar da ‘suruba atômica’ deixou os organizadores assustados. Até agora, mais de 15 mil pessoas já fizeram suas inscrições no canal do Telegram.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Influencer argentina chora e afirma que não gosta de trabalhar: “Nasci para outra coisa”

Folheto de divulgação da orgia (Reprodução)

Coincidência ou não, desde que começou o movimento pró-orgia nos arredores de Kiev o evento se tornou tão popular que, segundo os organizadores, todos os apartamentos que estavam disponíveis para alugar que tinham vista para a colina Shchekavystsa desaparecem das listas de imóveis para alugar.

Uma moradora de Kiev disse que a festa da orgia que está sendo organizada em sua cidade, na verdade, resume o otimismo do povo ucraniano em relação à guerra, cujas forças vem ganhando terreno obrigando o governo russo a convocar mais de 300 reservistas par tentar reverter o avanço ucraniano.

Pode interessar também: