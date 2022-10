Uma educadora de Nova Jersey, nos Estados Unidos, continua sendo criticada por usar roupas “inapropriadas” enquanto os pais a ridicularizam por ter uma “bunda grande demais”.

Como detalhado pelo site The Sun, a professora de uma escola primária é conhecida por compartilhar seus looks em sua conta do Instagram @ToyboxDollz .

Na rede social, a professora foi rápida em compartilhar outros detalhes sobre sua presença dentro da sala de aula.

Enquanto alguns a veem como uma professora importante, outros pais julgam abertamente e fazem objeções.

Pais criticam professora por ‘roupas inapropriadas’ e querem que ela seja demitida de escola por ser considerada ‘sexy demais’

“É inapropriado uma mulher se vestir assim ensinando crianças”, comentou um homem crítico.

A confiante professora de Nova Jersey respondeu aos comentários de ódio postando um novo vídeo.

“Eu sou uma professora muito boa”, disse.

“Já vi alguns homens dizerem coisas malucas e maldosas, mas eu ensino crianças e não há odiadores na sala de aula pensando nisso.”

Segundo o site The Sun, surpreendente apoio e elogios foram compartilhados pelos usuários.

“Parabéns a você por permanecer positiva e apreciar seus seguidores! E obrigado por seu serviço e dedicação às crianças”, escreveu um.

Um segundo disse: “Não permita que nenhuma negatividade afete você”.

Ainda de acordo com as informações, até o famoso rapper Joseph Antonio Cartagena, conhecido como Fat Joe, opinou.

Em um vídeo do YouTube, Fat Joe argumentou que os pais estavam tentando pressionar a professora de Nova Jersey a ser demitida por causa de quão “sexy” ela é.