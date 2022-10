Pai encontra filho brincando com cinzas da avó; ‘Momentos familiares inesquecíveis’

Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança, possivelmente deve saber que os momentos de silêncio são os mais preocupantes e isso porque é geralmente nestes instantes que os pequenos aproveitam para fazer travessuras, não é mesmo?

E um vídeo compartilhado no TikTok pelo usuário Aaron Robles traz justamente uma situação em que teve uma surpresa com o filho pequeno: ele encontrou o menino brincando com as cinzas da avó.

Ao analisar o registro, que desde que foi publicado já supera as 6 milhões de visualizações, é possível conferir o momento em que o garotinho está sentado com a urna aberta e as cinzas da avó espalhadas pelo chão, enquanto ele as movimenta com as mãos.

No vídeo, além das imagens, Robles escreveu: “Momentos familiares inesquecíveis: meu filho brincando com a avó”.

E como era de se esperar, junto das visualizações, o registro recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Meu avô acabou de falecer, e esse vídeo me fez rir muito imaginando meu filho brincando com o avô! Obrigado pelo humor!”;

“Hoje marca o 3º aniversário da morte da minha avó e tenho que admitir que este vídeo fez o meu dia”;

“Por respeito, não vou rir, mas foi longe demais”;

“Você acabou de me lembrar que tenho que colocar minha avó em uma prateleira mais alta porque tenho alguns sobrinhos curiosos”.

Está curioso e quer ver a gravação que viralizou no TikTok? Assista abaixo. (Caso não consiga vê-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

