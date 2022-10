Mulher decide ‘se vigar’ de vizinhos que estacionam em uma casa desocupada

Uma mulher ficou furiosa depois que seus vizinhos decidiram brigar com ela para utilizar o espaço de garagem de uma casa desocupada. Segundo seu relato, a família, que tem 8 carros, insiste em estacionar no local mesmo sabendo que outras pessoas irão se mudar para a casa em questão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar no fórum online Mumsnet depois de entrar em uma disputa com seus vizinhos que insistem em estacionar na propriedade dos outros.

Pensando em “ensinar uma lição a eles”, ela permitiu que a empresa responsável pela reforma de sua casa utilizasse o local, bloqueando deliberadamente a vaga desejada pelos vizinhos.

“A casa ao lado da minha foi vendida recentemente, mas os novos moradores ainda não se mudaram para o local e ninguém os conhece. Por outro lado, os vizinhos da casa do outro lado da rua decidiram estacionar seus oito carros no espaço de garagem dessa casa sem nem pedir permissão”.

Ela decidiu “se vingar”

Avançando a história, a mulher revela que sua cozinha está passando por obras, o que envolve a presença de vans de construção com as peças e a equipe que está trabalhando no local.

“Os montadores chegaram em duas vans e todos os locais de estacionamento na rua estavam ocupados. Considerando que o vizinho não se mudou e a outra família estava usando o espaço deliberadamente, eu decidi que também poderia utilizá-lo”.

“Em pouco tempo a filha do vizinho bateu na minha porta e me mandou tirar a van do local, eu me recusei, pois, a casa não é deles e eles ocupam todas as vagas restantes na rua e até mesmo estacionam nos locais de guia rebaixada das demais casas. Agora temo que eles bloqueiem minha garagem”.

Para os usuários do fórum, eles não têm direito de estacionar no local já que não é deles: “Tecnicamente eles e você não podem usar o local. Então se eles fizerem isso ou bloquearem sua garagem, acione o departamento de trânsito”, comentou uma pessoa.

“Se eles persuadirem algum fiscal de trânsito a parar no local, você pode ser obrigada a remover a van. Mas duvido que isso aconteça”, finalizou outra.