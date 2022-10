Mulher amarra namorado pelo pescoço e ‘passeia’ com homem pela rua; assista

Um vídeo compartilhado recentemente no Facebook repercutiu entre os internautas ao mostrar o momento em que uma mulher caminha com o namorado pela rua. No entanto, diferente do que muitos podem imaginar, o fato chamou a atenção pela forma como eles seguem seu trajeto.

Com mais de 2 milhões de reproduções na rede social, a gravação mostra o instante em que a mulher deixa um comércio com o companheiro amarrado com um cinto no pescoço.

Carregando sacolas, embora a situação tenha gerado estranhamento para muitos, como se pode notar ao assistir ao vídeo, o homem, cuja identidade não foi revelada, ri da situação, enquanto segue o caminho com a namorada.

Com a divulgação no Facebook, que teve acompanhada a legenda “Se não andarmos assim, não quero nada”, além das mais de 2 milhões de visualizações, o vídeo repercutiu entre os internautas, que deixaram diversos comentários, além de mais de 50 mil compartilhamentos e 1 milhão de reações.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato ocorreu, mas a situação demonstra todo o acontecido.

E então, está curioso e que ver o registro que repercutiu? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Com Publimetro Chile.

