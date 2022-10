Menina de 5 anos relata agressão de professora e estagiária; “Bateu na minha cara”

Pais de uma menina de 5 anos, que estudava em uma escola de Curitiba, na capital do estado do Paraná, denunciaram a instituição de ensino por agressões reiteradas contra a filha, o que resultou por último em diversos hematomas evidentes.

Em entrevista ao portal Banda B, o pai da estudante, cuja identidade será preservada ao longo de toda a notícia, disse que ele e a esposa não desconfiavam das agressões, isso porque sempre eram orientados pela escola de que a filha tinha problemas para se relacionar.

Sobre as declarações do colégio particular, os responsáveis pela menina recebiam a informação de que ela tinha frequentes crises de choro e que agredia a si mesma. E, após ver uma das fotos das supostas crises, eles foram orientados a buscar auxílio psicológico.

Além do caso da menina que denunciou a agressão na escola, você pode se interessar por:

E foi justamente o que fizeram, tendo notado uma melhora nas reações da filha. “Fizemos [o tratamento] e a psicóloga atestou para a gente que não tinha problema nenhum, que todas as reações que ela tinha nas consultas eram normais de uma criança de cinco anos”, afirmou o pai da menina.

A agressão recente e a denúncia

“Passou um ou dois meses, a escola começou a falar que ela teve uma crise de choro, e ela começou a não querer ir mais”. Pensando que poderia ser algo atrelado à rotina da garotinha, semanas depois eles foram surpreendidos com uma foto em que a filha aparece machucada.

“Quando minha esposa a colocou no carro, tirou uma foto dela dormindo, ela tinha uma marca de unha no nariz, um hematoma no olho e uma pancada na testa. Ela voltou à escola e disse que a filha não tinha feito isso”

Embora a escola tenha negado a todo o momento o que aconteceu, em casa, a criança narrou para a mãe detalhes de como as agressões ocorreram: “A tia empurrou eu e eu segurei na cadeira, bem assim. A professora empurrou de novo, daí eu caí de cabeça bem assim. Aí ela bateu na minha cara. Machucou e ficou roxinho”.

A mãe da criança contou que além da agressão recente da professora, a filha já havia relatado que a estagiária que trabalha na escola deu um tapa em seu rosto, situação que teria acontecido há mais de dois meses e que até o momento a menina mantém a versão.

A decisão dos pais

Além da denúncia feita à Polícia Civil, que está investigando o caso, os pais mudaram a filha de escola e ressaltam que desde então não tiveram mais nenhum problema relacionado ao comportamento e que, inclusive, a filha pede para ir à escola. “Acreditamos que alguma coisa errada tinha com as professoras na outra escola”.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo estas notícias: