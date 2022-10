Homem trai a esposa e ‘justifica’: ‘Ela não usa roupas íntimas provocantes’

Com seu relato publicado no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher esperava obter apoio de outras pessoas e orientações sobre como lidar com a situação desagradável.

De forma anônima, ela revela ter encontrado seu marido na cama com outra mulher, fato que colocou fim a um relacionamento de 6 anos. Enquanto ela afirma que tinha um relacionamento afetivo e sexual bom com o companheiro, para ele aparentemente não era o bastante.

“Peguei meu marido com outra na nossa cama. Eu comecei a correr pois estava em choque e ele não conseguia sair do apartamento pois não conseguia se vestir. Ele primeiro tentou me pedir desculpas e depois se deu ao trabalho de tentar justificar sua traição”, desabafa a mulher.

“Segundo ele, eu nunca me esforcei para parecer atraente para ele pois sempre uso roupas íntimas confortáveis e nunca coloco nada ‘sexy’, o que o deixa desgostoso e o fez sentir como se eu não me importasse”.

Ele tentou culpá-la pela traição

Atordoada, a mulher afirma ter demorado para entender o que o marido estava falando, principalmente por ele nunca ter dito nada a ela sobre suas escolhas de roupas íntimas.

“Se ele estava incomodado, perguntei então por que ele não me presenteou com uma lingerie sexy assim como outros homens fazem com suas esposas. Ele apenas disse que não queria ‘me ofender’ e deixou nas entrelinhas que a culpa foi minha”.

“Eu normalmente não me sinto e não me considero uma pessoa sexy e uso calcinhas muito confortáveis. Malho de 1 a 2 hrs por dia e me sinto confiante com meu corpo, mas agora não consigo acreditar que ele me traiu e mentiu quando aparentemente tínhamos um bom relacionamento”.

Em pouco tempo, os demais usuários do Reddit deixaram uma série de críticas ao homem: “Esse desabafo diz tanto sobre você e mostra como seu companheiro é patético. A única coisa que ele conseguiu foi uma roupa íntima visualmente agradável”.

“Isso não tem nada a ver com suas roupas, ele está tentando encontrar uma desculpa para seu comportamento injustificável”, comentou outra pessoa.

“Essa foi a desculpa mais infantil que eu já ouvi para uma traição. Se a aparência da lingerie realmente for algo preocupante, é fácil de ser comunicado de forma tranquila entre o casal!”, finalizou uma terceira.