Garota de 9 anos pesca atum de 180 quilos que vale R$ 422 mil

A pescaria em alto mar é um esporte de pescadores veteranos e habilidosos e não é incomum que uma ‘briga’ para retirar um peixe do fundo das águas dure horas a fio. A notícia é de Daily Mail.

Isso exige também muita força física e concentração, por isso ninguém acreditou quando uma menina de apenas 9 anos retirou das águas do oceano atlântico um peixe de 180 quilos.

O fato ocorreu em 11 de setembro, durante a expedição da Fortuna Charters, que recebe grupos para pescaria em alto mar.

Izzy Crotty pesa pouco mais de trinta quilos e para não ser arrastada pelo atum-azul gigante com mais de 5 vezes o seu peso a sua vara teve que ficar presa ao barco e durante mais de 30 minutos ela lutou para trazê-lo a bordo do barco, que estava a cerca de 32 quilômetros da costa de Plymouth, em Devon, na Inglaterra.

O atum-azul é uma espécie bastante rara e uma iguaria em diversos países do oriente, como no Japão, onde apenas um quilo do pescado pode valer R$ 2,4 mil.

Pelos cálculos, Izzy deveria embolsar R$ 422 mil pelo resultado de sua pescaria, o suficiente para fazer a felicidade de uma garotinha sem contas a pagar. Mas, infelizmente, a eficiente pescaria da garota não vai lhe render nenhum centavo.

LEIA TAMBÉM: Rússia ameaça guerra nuclear; ucranianos respondem com orgia de 15 mil pessoas

No Reino Unido, o atum-azul é protegido por lei, já que chegou a ser considerado uma espécie em extinção. A lei garante uma janela de três meses, de agosto a novembro, para que os pescadores sintam a emoção de apanhar um peixe como este, mas ele deve ser imediatamente devolvido às águas do Atlântico.

“Foi apenas a segunda pescaria de Izzy e este foi o primeiro peixe dela”, disse John, um fazendeiro de 35 anos que é pai da menina.