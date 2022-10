Funcionária de creche revela ‘hábitos irritantes’ dos pais: ‘O pijama é o pior’

Uma funcionária de uma creche decidiu revelar alguns hábitos dos pais que são considerados “incômodos e irritantes” pela equipe de cuidadores. De forma surpreendente, uma das principais ações é deixar a criança no berçário sem tirá-la de seu pijama.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Sharon Birch, proprietária de um berçário no Reino Unido, revelou alguns pontos de atenção que podem ajudar pais e funcionários no período de adaptação das crianças à rotina escolar.

“Os funcionários de uma creche cuidam de seus filhos e conhecem os hábitos e preferências das crianças pois algumas acabam passando mais tempo no berçário do que em sua própria casa por conta da rotina dos pais”, afirma.

Apesar disso, ela reforça que algumas atitudes dos pais podem ajudar as crianças e aliviar a “tensão” da equipe em relação a seu trabalho e ao comportamento dos pequenos.

Entre os principais pontos, ela cita: entregar as crianças de pijama, não estabelecer uma rotina e até mesmo a fofoca com outros pais nos portões da creche.

Ela decidiu fazer a lista como forma de ajudar crianças e educadores

Em primeiro ponto na lista, Sharon revela que o hábito mais “irritante e incômodo” é o de deixar as crianças irem para a creche utilizando pijamas.

Segundo ela, além de revelar muito sobre a organização familiar, este hábito pode deixar as crianças com alguns problemas relacionados a autoestima. Além disso, muitos se esquecem de enviar roupas extras para trocas que podem acontecer ao longo do dia.

“Não esqueça edredons, chupetas e cobertores que são objetos de conforto para seu filho, especialmente na hora de dormir”, afirma.

Além disso, conversas com outros pais na entrada da creche e até mesmo aquele “apego” ao filho antes de deixá-lo na escola podem ajudar a aumentar os sintomas de ansiedade e medo de separação entre as crianças.

Por fim, ela acredita que outro ponto de atenção é o comprometimento com horário de entrada e saída da criança, que pode gerar uma série de desconfortos em relação ao estabelecimento de uma rotina diária com crianças pequenas.