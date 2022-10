Eleições 2022: taróloga diz que este será o vencedor da Presidência no 2º turno

Embora o segundo turno das eleições 2022 esteja programado para o próximo dia 30 de outubro, trazendo mais um dia de votações, há quem já esteja fazendo previsões da decisão que os cidadãos brasileiros devem tomar nesta segunda oportunidade de expressão política através das urnas.

E compartilhando mais uma análise sobre o cenário que virá, a taróloga Jéssica, fez em seu canal do YouTube — Jessica Cartomante - Brilho De Karê — a leitura do possível desfecho das eleições em especial no que diz respeito à quem ocupará o cargo de Presidente da República no intervalo 2023-2026.

No vídeo, Jessica explica que como já apontado em outra oportunidade, Bolsonaro (Jair Messias Bolsonaro - PL) não deve ser reeleito na votação do segundo turno. Narrando sobre este ponto, a taróloga disse: “Quem está no poder, não permanece no poder. O que significa que o Lula tem mais chances de ganhar”.

O apoio de Simone Tebet à Lula

Durante sua leitura e publicação do vídeo, que aconteceu antes de Simone Tebet (MDB) declarar seu apoio oficial ao candidato petista (Luiz Inácio Lula da Silva - PT), Jessica destacou o posicionamento que viria da emedebista, explicando que ela faria isso não necessariamente porque tem algum tipo de “afeto” por Lula, mas sim baseando-se naquilo que acredita.

Por fim, antes de concluir sua leitura, a taróloga ressaltou que assim como tinha dito antes, o cenário permanece favorável para que Lula ganhe o segundo turno das votações e se torne o novo presidente do Brasil em 1 de janeiro de 2023.

