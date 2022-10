Casal fica chocado ao encontrar banheira cheia de peixes ao voltar da lua de mel

Um vídeo compartilhado no TikTok mostra o momento em que um casal descobriu ter sido vítima de uma “pegadinha” feita pelos amigos enquanto eles aproveitavam sua lua de mel. Segundo publicado por eles, a banheira de sua casa se tornou lar de diversos peixinhos dourados durante a viagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Annalise Garcia e seu marido se casaram recentemente e aproveitaram a ocasião para curtir uma viagem romântica, deixando sua casa sob cuidados de amigos em comum.

No entanto, ao retornar, eles foram surpreendidos com uma “nova decoração” espalhada pela casa, incluindo até mesmo um aquário improvisado em sua banheira.

Levando a “brincadeira” a extremos, os amigos do casal cobriram parte da casa com plástico filme, acrescentaram brinquedos para hamsters, balões, copos de plástico e, como “item principal”, transformaram a banheira do casal no novo lar de diversos peixinhos dourados, que pareceram agradavelmente instalados no local.

O vídeo, compartilhado pela jovem no TikTok, já conta com mais de 17,3 milhões de visualizações.

Eles ficaram chocados!

Ao chegar em casa, a recém-casada conta que tanto ela quanto o marido ficaram chocados com a situação, mas sua primeira reação foi gravar, e publicar, um vídeo mostrando a bagunça feita em sua casa.

“Volte de sua lua de mel e tenha uma grande surpresa”, ela escreveu na legenda do vídeo.

“Voltamos da nossa lua de mel e encontramos tudo isso! Plástico filme, brinquedos de hamster vazios, copos por toda escada, balões por todo lado e, a pior parte: transformaram nossa banheira em um aquário”.

Atualizando sua publicação, a mulher conta que ela e o companheiro estão em busca de um novo lar para os peixes, mas atualmente os colocaram em um aquário temporário e os deixam alimentados graças a um grande estoque de ração deixado pelos amigos.

“Felizmente eles não foram insensíveis e deixaram um grande estoque de comida para peixes que estamos usando”, finaliza.

Para os seguidores da mulher, os amigos exageraram na “brincadeira”: “Você deveria fazê-los voltar e limpar tudo! Seria engraçado, mas ao mesmo tempo eu não os consideraria mais como amigos se eles se recusassem a fazer isso”.

“Balões, copos e plástico filme é ok... agora os peixes foram para longe do aceitável”, finalizou outra pessoa.