Cachorro fingiu machucado na pata para passear e viralizou

Seu pet tem alguma “técnica infalível” para chamar sua atenção e obter o que deseja? Um cachorrinho está viralizando na internet pela inteligência que demonstra: para conseguir ‘dar um rolê’ na rua, ele finge que está com um machucado na pata.

Hairy, que significa Peludo em português em tradução livre, tem chamado a atenção dos internautas desde 2020, quando sua técnica repercutiu pela primeira vez.

No vídeo, um homem chama pelo pet, que surge nas imagens segurando a patinha como se ela estivesse com algum problema. Tudo isso para comover seu tutor para levá-lo para passear - uma decisão nem um pouco influenciada, claro.

Assim que o tutor mostra a guia da coleira, Hairy “melhora” instantaneamente, deixando de mancar e abanando o rabo. A felicidade em poder dar uma volta pelo quarteirão é imensa.

O cachorrinho mostra a intensidade de seu desejo puxando a corrente com a boca. Assista:

O vídeo foi publicado originalmente em 2020, durante a pandemia de covid-19 - e, provavelmente, durante um período de isolamento social. No YouTube, já foram mais de 12 milhões de visualizações.

Dicas para um bom passeio com seu cachorro

Os especialistas em comportamento animal alertam sobre a importância dos passeios. Além de ser uma prática que favorece a saúde mental e física do animal, é o momento ideal para exercer o comportamento explorador dos cães.

Mas, o comportamento indisciplinado do animal e a falta de paciência do tutor para ensiná-lo são as principais causas que fazem com que seja um momento estressante para quem cuida de um cachorro.

Descubra aqui cinco dicas importantes para um passeio perfeito.

