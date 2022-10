Krystle Romano, de 30 anos, não se dava bem com o seu patrão Ben Romano, de 50 quando ela começou a trabalhar como babá cuidando dos três filhos do rapaz, em 2014. Quando o conheceu, Krystle disse que o homem foi “rude e arrogante” e se recusou a falar com ela, dando apenas instruções para a nova empregada através de sua filha mais velha, Francesca, na época com 14 anos.

Segundo Ben, a nova babá não era boa o suficiente e ele até queria encontrar uma nova, mas os filhos já haviam se apegado à Krystle, então ele resolveu dar mais uma chance.

Babá se apaixona e se casa com pai solteiro 20 anos mais velho Imagem: reprodução Metro UK (Krystle Romano/SWNS)

“A primeira vez que conheci Krystle, ela chegou 12 horas mais cedo para sua entrevista de emprego como babá, pois confundiu 19h com 7h”, disse Ben. Ela também não era uma boa babá: ela fazia o mínimo, nunca cozinhava comida caseira. Ela geralmente aparecia às 6h30 parecendo que tinha ido à discoteca na noite anterior, usava salto alto e vestidos curtos, seu cabelo era uma bagunça”, comenta, conforme relato do Metro UK.

Casal se apaixonou após patrão quase trocar de babá

Três meses depois, Krystle disse que viu um lado diferente de Ben e vice-versa. Mantive distância, mas um dia ela apareceu muito bem vestida e eu pensei: ‘Não Ben, não misture negócios com prazer’’, disse o corretor de imóveis.

“Eu mandei uma mensagem para ele quando seus filhos foram para a Flórida para verificar se eles tinham chegado lá em segurança, mas a próxima coisa que eu sei é que estávamos mandando mensagens até as 4 da manhã”, lembrou Krystal. Após isso, o casal namorou escondido por quatro meses, mas não pensaram que iriam mais profundo na relação.

Quando as famílias comemoraram o Natal juntas, Krystle e Ben perceberam que aquilo era mais do que luxúria, então disseram aos filhos que eles eram um casal, mas levou um tempo para eles aceitarem a relação, principalmente por conta da família do rapaz implicar com a diferença de idade.

Pedido de noivado ocorreu em Veneza

Ben pediu Krystle em casamento em Veneza, Itália, em julho de 2016 e se casaram em novembro do ano seguinte. “Eu rapidamente percebi que ela é uma boa pessoa e tem um bom coração, ela nunca me decepcionou”, finaliza.

