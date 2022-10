VÍDEO: Motorista de app se revolta com passageiro que traía a esposa e o leva de volta com amante

Uma motorista de Ubervira lizou nas redes sociais ao contar como puniu um passageiro que traía a esposa, nos Estados Unidos. Em uma publicação no Tik Tok, Roni, como é conhecida, relatou que percebeu que o homem estava com a amante, logo depois de deixar a mulher e os filhos em casa, e decidiu voltar com os dois para a casa da família (veja o vídeo abaixo). Segundo a condutora, o traidor se deu mal e acabou sendo expulso de casa pela mulher.

No vídeo, Roni conta que foi chamada até uma residência para uma corrida. Lá, um homem apareceu e, ao entrar no carro, sua esposa e filho se aproximaram para se despedir dele. Tudo parecia uma rotina carinhosa em família, quando o passageiro, logo após a partida, mudou o destino da viagem e acrescentou uma parada.

No local, uma mulher entrou no carro com uma bolsa de viagem e disse: “Estou tão feliz que você finalmente se livrou de sua maldita esposa’”, contou a motorista. “Então ele beijou ela, eles continuaram a conversar e ela disse: ‘Estou cansada de você me enrolar, quando você vai terminar com ela?’ E ele disse: ‘Tenho algumas coisas que preciso resolver, vamos falar sobre isso depois.”

Revoltada ao perceber o que estava acontecendo, Roni decidiu dar meia volta no trajeto e levar os amantes para o ponto de partida, ou seja, a casa da família do passageiro.

“Entenda uma coisa, este é o meu carro, eu trabalho por conta própria, sou uma contratante independente. Se eu optar por terminar sua viagem, a escolha é minha. Se você estava fazendo algo ruim no meu carro, eu tenho o direito de lidar com isso como eu achar melhor”, explicou a motorista no vídeo.

Segundo Roni, depois que os amantes chegaram na residência, a esposa do homem teve ciência do que estava acontecendo e o colocou para fora de casa.

“Karma é um filho da m**, sejam pessoas melhores, tenham ações melhores na vida. Não terminou bem para ele [o passageiro] hoje, eu tenho certeza, porque ambos estavam segurando malas de pé no quintal dele quando eu fui embora”, concluiu a motorista.

O relato dela logo viralizou nas redes sociais e já soma mais de 1,7 milhão de curtidas e 55,2 mil comentários. Os internautas apoiaram a atitude de Roni. “Atitude maravilhosa a sua”, escreveu um seguidor. “Amei a sua integridade”, disse outro.

