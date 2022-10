Vídeo mostra cobra caninana invadindo casa e deixando presente para trás

A caninana, uma das cobras mais rápidas e ágeis do Brasil, foi a protagonista de um vídeo que fez sucesso no TikTok. Zé Odair, que compartilha vídeos que registram a vida selvagem e a fauna Brasileira, foi quem publicou as imagens que mostram a cobra deslizando para fora de uma de uma casa e deixando um “presente” para trás.

Pela janela da cozinha, é possível ver que a cobra tenta escapar enquanto sua grande pele fica pendurada a vista de todos.

“Natureza pura! Vai caninana. Olha o tamanho da criança! Está trocando de pele de novo, mas é outra essa aí, porque ela não troca de pele em uma semana duas vezes”, disse quem filma, afirmando que já era a segunda vez que encontrava rastros de uma caninana trocando de pele naquela semana.

O homem acha que a cobra estava dentro do seu fogão e estima que a cobra tinha aproximadamente 2 metros de comprimento.

Confira o encontro com a cobra caninana a seguir:

A troca de pele, chamada de ecdise, acontece por vários motivos e o mais frequente é devido ao crescimento da cobra. No entanto, essa mudança também ajuda bastante em casos de infestação de parasitas ou desgaste, o que permite que a pele antiga danificada seja substituída por uma nova.

A pele das cobras é feita por escamas de queratina representam a parte mais superficial, chamada de epiderme. Quando ocorre a troca, é possível ver como a nova pele mais resistente deslumbra desenhos e cores ainda mais vivas, o que também impede que as cobras se desidratem pela perda de água.

Brian Barczyk, que compartilha diversas interações com animais exóticos, compartilhou um vídeo no qual mostra uma píton, a maior cobra do planeta, passado por momento de ecdise.

“Não faz mal ajudar quando bem feito, sai muito mais fácil depois de uma boa imersão”, escreveu, lembrando que suas cobras são criadas em cativeiro.

É importante lembrar que a recomendação é que as cobras nunca sejam manipuladas no período de troca de pele, que pode acontecer entra 4 e cinco vezes ao ano.

