Sogra briga com nora após não ser a primeira a segurar o neto no colo

Uma mulher está passando por problemas com sua sogra após “quebrar uma promessa” feita a ela. Segundo relato, compartilhado no Reddit, em troca de não ter a sogra na sala de parto a mulher teria concordado em deixá-la ser a primeira pessoa a segurar o neto no colo.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher conta que a sogra queria estar ao lado dela na sala de parto para acompanhar o nascimento do neto, como moeda de troca, seu marido assegurou que a mãe não se importaria de ficar de fora se ela fosse a primeira pessoa a segurar o bebê no colo.

Diante disso, a mulher afirmou ter ficado quieta e não concordado com a situação, mas seu silêncio foi tido como um ato de confirmação pela sogra.

“Minha mãe e minha irmã vieram me ajudar após o nascimento do meu filho enquanto meu marido estava viajando a trabalho. Na mesma época minha sogra não estava na cidade pois tinha viajado para comparecer ao casamento da filha de uma amiga”.

A sogra não ficou contente com a ajuda

Segundo a mulher, tanto sua mãe quanto irmã a ajudaram a cuidar do filho e, consequentemente, precisaram segurá-lo no colo em alguns intervalos de tempo, mas a sogra e o marido não gostaram de saber disso.

“Os dois ficaram histéricos e disseram que eu traí a confiança deles e que quebrei minha promessa. Eles me atacaram e me repreenderam e meu marido me acusou de violar o nosso acordo”.

“Eu disse a ele que elas foram até lá para me ajudar e não com o propósito de segurar o bebê. Disse também que respeito sua mãe e os desejos dela, mas ele insiste que eu a magoei e que arruinei as primeiras lembranças que ela tem com o neto”.

Segundo relato, tanto a sogra quanto o homem seguem irritados com a situação, e a mulher passou a se questionar sobre suas atitudes que, para os usuários do Reddit, foram de acordo com o esperado.

“Parece que seu marido e a mãe dele têm a impressão de que são os responsáveis por escolher e definir tudo. Isso é, no mínimo, errado”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito dizer, mas você é mãe solteira de dois bebês e tem uma terceira próxima a você, se é que me entende”, finalizou outra.