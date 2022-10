Nora de Tite mostra filhos e sogro conferindo álbum de figurinhas da Copa; assista

Tite vê álbum da Copa do Mundo com os netos (Reprodução/ Instagram @fesilvabachi)

Fernanda Bacchi, nora de Tite e influenciadora digital, postou na sua conta no Instagram nesta quarta-feira (5) um vídeo que mostra seus filhos, Lucca e Leonardo, conferindo o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022 na companhia do treinador.

Na gravação, publicada nos stories, as crianças afirmam que completaram a Seleção Brasileira na coleção e Tite diz que não sabe quem foram os jogadores escolhidos para compor o álbum.

Ele, então, pergunta ao garotos se Alisson, Ederson e Alex Sandro estão convocados para a Copa do Mundo, e os netos apostam que sim.

Quando rola a convocação?

De acordo com o “Lance!”, a convocação dos 26 jogadores que irão disputar a Copa acontece no dia 7 de novembro, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que fica na na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O site ainda lembra que a lista com os 55 nomes pré-convocados deve ser entregue à FIFA até o dia 21 de outubro.

Após a convocação, o time comandado por Tite se apresenta em Turlim, na Itália, onde irá treinar na casa da Juventus antes da viagem para o Catar.

Nos últimos amistosos antes do Mundial contra Gana e Tunísia o técnico pôde testar pela última vez seus jogadores. Para esses jogos, o time escolhido foi:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool);

Ederson (Manchester City);

Weverton (Palmeiras).

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid);

Thiago Silva (Chelsea);

Bremer (Juventus);

Ibañez (Roma).

LATERAIS

Danilo (Juventus);

Alex Sandro (Juventus);

Alex Telles (Sevilla).

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fred (Manchester United);

Fabinho (Liverpool);

Lucas Paquetá (West Ham);

Everton Ribeiro (Flamengo).

ATACANTES

Neymar (PSG);

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Antony (Manchester United);

Richarlison (Tottenham);

Pedro (Flamengo);

Roberto Firmino (Liverpool);

Matheus Cunha (Atlético de Madrid);

Rodrygo (Real Madrid).

LEIA TAMBÉM: