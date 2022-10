Noiva critica aparência de amiga em seu casamento e afirma: ‘Estragou as fotos’

Uma jovem ficou completamente chocada após descobrir que sua “amiga” fez uma forte crítica a sua aparência durante o dia de seu casamento. Segundo ela, a noiva afirma que “um certo atributo” foi responsável por arruinar completamente as fotos da celebração.

Publicando no TikTok, a jovem Casey Costa teve seu relato compartilhado pelo The Mirror depois que seu vídeo viralizou nas redes sociais.

Segundo ela, a descoberta de comentários feitos pela noiva sobre sua aparência no dia do casamento dela foi determinante para que a amizade das duas chegasse ao fim, principalmente porque a noiva não poupou críticas a um atributo físico que ela não conseguiria alterar mesmo que quisesse.

Segundo seu relato, Casey foi madrinha de casamento da noiva em questão, e as coisas no dia pareceram correr bem, mas desandaram no momento em que a mulher recebeu as fotos do casamento.

No vídeo, ela legenda: “Quando Cruella DeVil se casa e exige que todas suas madrinhas sejam loiras”.

“Ela me pediu para ser sua madrinha de casamento junto de suas irmãs da fraternidade em que ela participou ao longo da universidade. Coincidentemente, ela hoje não é amiga de mais ninguém que está naquelas fotos”.

O cabelo não foi o único problema

Segundo Casey, além da cor de seu cabelo a noiva também a criticou por um outro atributo físico: sua altura.

“Quando ela recebeu as fotos oficiais do casamento ela imediatamente me mandou algumas mensagens completamente enfurecida me dizendo que eu e minha altura arruinamos totalmente as fotos do seu grande dia”.

“Eu sou baixinha e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Ela ficou revoltada e disse que não podia postar as fotos por causa da minha altura”, conta a jovem.

Em seguida, ela revela que não foi a única pessoa que cortou laços com a noiva, uma vez que até mesmo o próprio noivo o fez: “Eles agora estão divorciados”, finaliza.

Rapidamente diversas pessoas comentaram na publicação feita pela jovem e mostraram apoio a ela: “Você tinha essa mesma altura quando ela te convidou”, comentou uma pessoa.

“Eu fiquei de queixo caído com a atitude da noiva”, comentou outra ao que uma terceira complementou: “Pessoas baixinhas são fofas”. Por sua vez, Casey respondeu: “Não de acordo com a noiva neurótica. Para ela eu sou uma destruidora de vidas”.