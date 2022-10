Mulher se recusa a financiar férias do marido com os amigos e explica o motivo (Reprodução/Freepik - wayhomestudio)

Uma mulher de 31 anos se revoltou com o marido após ele comparar o uso de dinheiro de uma cirurgia realizada por ela com férias. O desabafo chegou ao Reddit nesta terça-feira (4), através do usuário u/Remaa5455.

“Fiz uma cirurgia que custou 3 mil (moeda não revelada) há um ano. Foi pago pela conta conjunta que meu marido e eu tínhamos”, iniciou ela.

De acordo com o relato, a mulher levou seis meses para se recuperar da cirurgia, tendo regressado ao trabalho há algum tempo. Ela conta que o marido estava planejando férias em um resort esportivo com seus amigos para dezembro deste ano.

“Ele me contou quanto custa cerca de 5 mil (moeda não revelada) e me pediu para pagar da minha conta pessoal. Fiquei em choque, perguntei por que deveria pagar e ele mencionou quanto pagou pela minha cirurgia e como o dinheiro deveria ir para as economias de férias”, desabafou.

Recusa em mexer nos fundos econômicos

A mulher revelou ter se chocado com a comparação realizada pelo marido, pois o dinheiro utilizado com ela se tratava de uma cirurgia urgente, sendo uma emergência, ao contrário das férias. Contudo, o marido afirmou que não tinha diferença entre os gastos.

“Recusei [a pagar] e disse a ele que era injusto e irracional. Lembrei a ele que nós dois pagamos pela cirurgia, não apenas ele. [Meu marido] ficou irritado e começou a jogar as palavras sobre ‘manipulação’ e ‘roubo’. Me recusei a falar sobre isso”, finalizou.

Após terminar seu relato, diversos internautas defenderam a mulher, ao discordarem da atitude de seu marido.

“Dê a ele os 1,5 mil e depois separe suas contas. Deixe-o saber que você terá finanças completamente separadas a partir de agora. Ele é um idiota com direito. Ele está comparando esportes a uma cirurgia que salva vidas?”, criticou um dos redditors com mais de nove mil votos em seu comentário.

