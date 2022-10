Mulher pediu demissão por não ter com quem deixar filha para trabalhar, mas chefe não aceitou

Mães com filhos pequenos, infelizmente, enfrentam alguns problemas no mercado de trabalho. Com uma rotina diferente dos demais funcionários, muitas vezes precisam de horários alternativos ou mesmo de exceções algumas regras.

Talvez justamente por isso, muita gente se sentiu tocada pela história de Rosita: funcionária de uma loja de serigrafia e bordados chamada Big Print, a mulher pediu demissão por não ter com quem deixar a pequena Vianey, sua filha - mas o chefe não aceitou.

Movido pela empatia, Luis Ricardo Ruiz, dono do estabelecimento, sugeriu que a criança fosse levada para o local de trabalho enquanto ela precisasse, até o momento em que se sentisse confortável para deixar com outra pessoa.

“Ela a coloca bem ao meu lado. Eu até a dei o apelido carinhoso de Zarita. Ela certamente nos acompanhará por muitos dias aqui”, relatou Luis, em um post no Facebook.

Ele contou que o dia a dia com a nova parceira mirim tem sido bem tranquilo. “Um ou outro colega está sempre a segurando e ela está sempre sorrindo e não chora. Ela só chora se fica entediada”, disse.

Veja a publicação completa:

O caso aconteceu em Guasave, cidade ao leste do México. A publicação começou a viralizar e repercutir através de compartilhamentos e comentários.

Muita gente elogiou a atitude de Luis, mas ele fez questão de ressaltar que sua intenção ao compartilhar a história não era ganhar audiência.

“Estou extremamente feliz porque o post da Rosita viralizou. Nunca fizemos isso com essa intenção. Mas espero que sirva para que outras pessoas tenham motivos para fazer o mesmo e apoiemos um pouco mais os nossos colaboradores”, pediu.

“Todos trabalhamos para que não falte nada aos nossos filhos e, no fim, somos nós que faltamos, pois vivemos no trabalho sem poder desfrutar deles”, completou.

