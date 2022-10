Mãe se recusa a levar os filhos na escola após o marido cometer um ‘grave erro’

Um pai ficou se sentindo culpado após cometer um engano enquanto preparava as lembrancinhas da festa de aniversário de sua filha. Segundo a esposa, o homem cometeu um “erro terrível” que “destruiu completamente” a comemoração da filha.

Conforme o The Mirror, ele foi até o Reddit para compartilhar a situação e de forma anônima arrancou risadas de outras pessoas com sua história.

“Minha filha fez seis anos e decidimos comemorar no sábado. Eu fiquei encarregado de preparar as coisas do lado de fora de casa, mas fui interrompido pela minha esposa que deu um chilique ao perceber que a confeitaria escreveu o nome da nossa filha errado. Ela se chama Sara, e eles escreveram Sarah”.

“Disse a ela para apenas retirar o H, mas ela insistiu em devolver o bolo e me pediu pra compensar o ‘meu erro’ ajudando a terminar a decoração. Eu então perguntei para minha filha o que era mais importante e ela prontamente respondeu que eram as sacolas de lembrancinha”, conta o pai.

Após ouvir os desejos da filha, ele prontamente localizou os doces e brinquedos das sacolinhas e as sacolas em que deveriam ser colocados. “Montamos as sacolinhas e minha filha ficou feliz, assim como minha esposa quando retornou com um novo bolo”.

Tudo ia bem na festa até que a filha do casal os lembrou de entregar as sacolinhas de doces no final do dia, e a esposa do homem se surpreendeu ao descobrir que ele havia se preocupado em arrumar até mesmo isso. Mas tudo mudou quando ela viu as sacolinhas.

Ela ficou completamente envergonhada!

Em seu relato, o homem conta que a esposa disparou para o quarto assim que olhou as sacolinhas mais de perto e se recusou a dizer a ele o motivo pelo qual se trancou no cômodo enquanto chorava.

“Fiquei sem saber como agir porque as pessoas estavam indo embora por conta da confusão. Minha esposa chegou, pegou a caixa da minha mão e a jogou no chão do quarto para depois dizer que eu fui um ‘estúpido’ que ‘estragou a festa da nossa filha’ ao embalar os doces em saquinhos de cocô”.

“Disse a ela que nossa filha não estava preocupada com isso e que tinha aprovado o resultado final, além disso os sacos não estavam sujos. Ela então disse que estava tão envergonhada que não queria mais sequer aparecer na escola”.

Leia também: Mulher esconde gravidez do marido e gera revolta no TikTok

“Desde então eu levo e busco minha filha todos os dias na escola e isso está me fazendo chegar atrasado no trabalho. Minha esposa não fala comigo e minha filha acha que está tudo bem e que foi engraçado o que aconteceu com os sacos de cocô”, finaliza o homem.

Entre comentários rindo da situação e fazendo piadas, algumas pessoas destacaram que o problema emocional da mulher pode vir de muito antes: “Acho que ela está exagerando ou os saquinhos não são o problema real, mas sim o sintoma de uma outra questão ainda mais profunda. Tente conversar com ela”.

“Parece que você estava fazendo a maior parte do trabalho da festa enquanto ela apenas fiscalizava tudo. Se as sacolinhas eram tão importantes para ela, então ela que não deixasse para a última hora”, finalizou outra pessoa.