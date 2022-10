Madrinha é acusada de ‘querer chamar atenção’ ao fazer plástica antes de casamento

Uma madrinha foi fortemente criticada depois de passar por um procedimento de cirurgia plástica nos seios antes do casamento. Segundo ela, a noiva sabia com antecedência sobre o procedimento que ela realizaria, mas não levou seus avisos a sério.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a madrinha revela que ficou extremamente contente ao ver o resultado de sua cirurgia de aumento dos seios e não conseguiu evitar de contar para sua amiga, que se casará em pouco tempo. No entanto, ela não esperava receber uma mensagem furiosa da amiga.

“Era algo como: ‘Para você saber, isso foi completamente imprudente da sua parte pois meu casamento é em pouco tempo e agora todos que te conhecem vão notar e falar sobre isso durante o casamento, o que realmente não é o tipo de conversa que eu queria ter no dia do meu casamento”, conta a madrinha.

Ela foi duramente criticada

Impressionada com a atitude da amiga, a madrinha tentou contornar a situação e ligou para a noiva tentando tranquilizá-la de que seu vestido não deixaria o resultado da cirurgia em evidência, mas não foi o bastante.

“Ela ficou extremamente irritada e disse que eu não posso me destacar entre as outras madrinhas e eu me ofereci para ser uma convidada comum se isso a deixasse mais tranquila”.

“Vale lembrar que ela também tinha uma série de outras regras como não usar meu anel de noivado, cortar as unhas curtas, não fazer maquiagem profissional no dia e outras coisas. Tudo o que ela disse foi que eu fiz de propósito e que deveria ter esperado para que o dia dela fosse sobre ela”.

Segundo relato, a mulher então mandou uma mensagem para a amiga falando que seria melhor ela não comparecer ao casamento, e obteve um “positivo” como resposta.

Acreditando que a situação tinha se resolvido, ela se surpreendeu ao receber um contato do noivo de sua amiga afirmando que ela estava “extremamente magoada e chorando” e que não sabia o que poderia ser feito para resolver a questão.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada demais: “Você não agiu errado. O fato dela se certificar que as madrinhas fiquem parecendo cópias umas das outras diz muito sobre ela. Ela é patética! Aproveite seu dia fazendo tudo o que ela disse para você não fazer”.

“É culpa dela você não a levar a sério! Não vá ao casamento se você não se sentir confortável. Deixe que ela se arrependa de suas próprias atitudes mesquinhas”, comentou outra pessoa.