Uma jovem de 24 anos que é uma influenciadora em tempo integral insistiu que seu trabalho não é tão fácil quanto parece.

Mikayla Nogueira, que é de Boston, é uma das criadoras de conteúdo de maquiagem mais populares no TikTok e ganhou mais de 13,5 milhões de seguidores, como detalhado pelo site The Sun.

Jovem se revolta contra críticas e afirma que trabalho como influenciadora no TikTok não é fácil: ‘ocupação em tempo integral’

Em um vídeo postado no Instagram, e que agora foi deletado, ela insistiu que ser uma influenciadora “não é fácil” e que não é um trabalho que muitos possam fazer.

Ela também reclamou que não termina seu dia de trabalho até às 17h19.

“Um punhado muito pequeno de pessoas que podem realmente fazer esse trabalho… Você não quer ter esse trabalho”, disse ela.

“Tente ser um influenciador por um dia. Tente. Porque as pessoas que dizem que é fácil estão muito malucas. Experimente por um dia”.

Ela continuou: “Cinco a seis horas filmando conteúdo de vídeo que varia de três a quatro vídeos e depois passo algumas horas editando esse conteúdo de vídeo”.

“[Ser uma influenciadora] não é para qualquer um. Na verdade, é para um punhado muito pequeno de pessoas que podem realmente fazer esse trabalho”, completou.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo gerando uma verdadeira polêmica, com várias críticas.

I’m an influencer at 24, everyone thinks my job’s easy but it’s not https://t.co/Ub1sKk4ZCe — Fabulous (@Fabulousmag) October 4, 2022

Texto com informações do site The Sun