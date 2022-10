Jovem ‘fugiu’ de seu trabalho e encontrou o chefe no mesmo avião

Qual o seu nível de sorte na vida? Para uma jovem usuária do TikTok, identificada como @klizthbc, podemos dizer que não foi tão grande e isso porque após conseguir ‘fugir’ de seu trabalho, ele deu de cara nada mais nada menos do que com seu chefe que estava no mesmo avião.

Com um vídeo que já ultrapassa 7 milhões de visualizações em apenas um dia de publicação, @klizthbc escreveu em espanhol: “Você escapa e encontra o chefe no mesmo voo”.

Se você está curioso sobre como foi este encontro, podemos te adiantar que o chefe da jovem com certeza a viu e inclusive deu um sorrisinho para a embaraçosa situação, momento este que foi registrado no post na plataforma de vídeos.

Internautas reagiram ao encontro inusitado

Além dos milhões de views, os usuários do TikTok se manifestaram sobre o ocorrido, deixando mensagens como:

“Você diz a ele: ‘chefe eu movi mar e céu para estar neste voo para dizer a que tive uma ideia brutal que pode aumentar nossas vendas’”;

“Também encontrei meu amigo casado em uma viagem e ele me pagou tudo”;

“Espero que não tenha dito que estava no hospital”;

“Esse olhar foi: ‘Não te conto nada porque também não pedi autorização aos recursos humanos’”;

“Descobri alguém sendo infiel a sua esposa. Ele me ofereceu dinheiro, eu aceitei, mas mesmo assim contei para a esposa. Então, me pediu o dinheiro de volta e eu não dei”.

Sem mais delongas, veja a seguir o registro que repercutiu no TikTok. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

