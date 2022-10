Entregador de app conheceu Casimiro e ganhou gorjeta de R$ 1 mil

Conhecer o ídolo é o sonho de muita gente e um fã está repercutindo nas redes sociais por ter conseguido torná-lo realidade: um entregador de aplicativo conheceu o streamer Casimiro, por conta de um pedido feito pelo jornalista.

“Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha... Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia , eu li simplesmente Casimiro Miguel, falei calma aí... não é possível que seja ele... Deve ser meme!”, contou Thiago Koller, o entregador, em sua conta no Twitter.

“Já fui logo chamar no chat, se for realmente o meu gordola é maluquice. E ele no jeito Casimiro de ser já respondeu, cheguei na portaria falei o número, todo bobo alegre, parecia que estava indo ver meu dentista não escondia o sorriso no rosto...”, continuou.

Hoje eu achei que seria mais um dia normal de luta e batalha... Preocupado com as contas falando com Deus antes de sair de casa e simplesmente na primeira entrega do dia , eu li simplesmente CASIMIRO MIGUEL , falei calma aí...né possível que é ele ... Deve ser meme ! @Casimiro pic.twitter.com/oHCw5WXYxv — O Kollër (@thiago_koller) October 4, 2022

Eles trocaram mensagens e, ao final da conversa, Thiago recebeu uma doação surpresa de seu ídolo, via pix. O caso rapidamente começou a viralizar nas redes sociais.

“Já tava feliz, meu dia e minha semana já tinham começado perfeitos! O fato de ver esse cara que é incrível e completamente humilde já tinha valido pra c*ralho ... E ele falando do tal do pix. Eu só queria conversar falar do Vasco, contar da promessa que fiz pro Vasco subir”, relatou.

Sem acreditar, Thiago ficou surpreso quando viu que realmente tinha recebido o valor de R$ 1 mil de Casimiro. “Mas também tinha que trabalhar. Foram poucos minutos mas que vão ser inesquecíveis pra mim... E pra finalizar, as 17hrs da tarde abro o banco e dou de cara com essa surpresa, simplesmente ele mudou o rumo da minha semana, e cara, eu ainda não tô acreditando que isso rolou comigo”

O entregador finalizou o relato declarando sua admiração pelo streamer. “Deus é maravilhoso o tempo todo, essa é minha forma de tentar te agradecer por tanto paizão... Cazé, tu é o gordola mais amado do Brasil e meu ídolo... Um dia eu quero poder proporcionar aos outros o que tu me proporcionou hoje! Te amo Casimiro”.

