‘Ele não sofreu’, pai teria assassinado filho de 5 anos para se vingar da ex-exposa

O que começou com o desaparecimento de Gabriel Esteban Cubillos, um menino de 5 anos, em Bogotá, na Colômbia, no final do mês de setembro, acabou se convertendo em um caso de suposto assassinato depois que a criança foi encontrada sem vida em um hotel da cidade.

No dia em que desapareceu, o garotinho havia sido levado pelo pai com a suposta informação de que tomariam sorvete. Separado há meses da mãe de Gabriel, o homem, cuja identidade não foi revelada, deixou um pendrive na casa da ex-esposa e hora depois pediu que ela visse o conteúdo armazenado.

Após visualizar o plano que estava descrito no dispositivo, a mãe do menino não acreditou que o ex-companheiro pudesse de fato executá-lo. No entanto, a mulher recebeu através do aplicativo WhatsApp fotos em que o filho aparenta estar morto, registros estes acompanhados de uma mensagem.

“Hora da morte: 3h55. Asfixia mecânica, ele não sofreu. Agora você pode se divertir sozinha... Felicidades”, escreveu o progenitor.

Com as respectivas evidências, a mulher buscou a polícia, que iniciou os trabalhos para rastrear o celular do pai da criança, até que após uma intensa busca a polícia localizou Cubillos, que já estava sem vida.

Pai de menino de 5 anos está foragido

Embora o trabalho da polícia tenha avançado, quando chegaram ao local, confirmaram que o homem deixou o hotel por volta das 6h, sem levar nenhum tipo de mala ou outro elemento.

Agora, com um alerta disparado, as autoridades seguem com a busca e temem que o sujeito possa tirar a própria vida.

Atenção: embora todo o contexto apontado anteriormente, ressaltamos que o fato se trata de um processo que ainda está em curso e por isso o homem envolvido não pode ser considerado culpado até que assim a Justiça o determine.

