Dono é surpreendido após cachorro ‘comprar um pay-per-view de vídeos adultos’

Um homem ficou completamente surpreso ao descobrir a mais recente peripécia de seu cachorro de estimação. Segundo ele, o animal, um Bichon Frisé, realizou a assinatura de um canal adulto após sentar-se sobre o controle da televisão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o caso aconteceu no ano de 2019, mas voltou a ser assunto nos últimos dias após ser relembrado nas redes sociais.

Na ocasião, Thomas Barnes contou que seu cachorro, chamado Marino, acabou comprando a assinatura do canal adulto quando se sentou sobre o controle remoto da televisão, cujo sistema de compra estava vinculado com seu cartão de crédito.

Ele acredita que o cachorro tenha apertado alguns botões ao tentar se ajeitar na cama. Contudo, a compra acidental foi rapidamente descoberta pelo dono que acionou sua provedora de televisão e explicou a situação pedindo imediatamente o cancelamento do canal. Ele só não esperava a compra de mais de um canal.

Ele foi surpreendido novamente

Em seu relato, feito à época do ocorrido para o The News e Observer, Thomas conta que se surpreendeu ao receber a fatura de sua televisão no mês seguinte ao incidente.

Segundo ele, os valores eram mais altos que o esperado, sendo que estava inclusa uma cobrança pela assinatura de um outro canal de conteúdo adulto, o que o fez subtrair o valor da assinatura e pagar o restante da fatura.

No entanto, ele acabou tendo o serviço cortado e precisou recorrer da decisão da empresa ao levar a história a público.

“Foram 70 dólares (aproximadamente R$372) que tiraram do valor destinado a compra de mantimentos para minha casa! Me senti roubado pois eles se recusaram a atender o meu pedido e seguiram com a cobrança”.

Conta o homem que é beneficiário da Previdência Social após se aposentar por invalidez.

Apesar de seus apelos, Thomas afirma que ainda está sendo obrigado a pagar pelo erro do animal mesmo após a operadora de TV a cabo ser informada sobre a situação.