Worlds 2022: LOUD é eliminada do campeonato após derrota para a DFM

LOUD faz sua estreia no Worlds 2022 MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 29: Leonardo "Robo" Souza of LOUD prepares to compete at the League of Legends World Championship Play-Ins stage on September 29, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games) (Colin Young-Wolff/Reprodução / Riot Games)

A participação da equipe brasileira no Worlds 2022 de League of Legends chegou ao fim. Após a derrota para a equipe japonesa, Detonaion FocusMe, a LOUD se despede do mundial deste ano, mas ainda assim faz história.

Com 3 vitórias na fase inicial do torneio, a LOUD fez uma das melhores campanhas do Brasil na competição conquistando 3 vitórias na primeira etapa da fase de entrada, sendo que uma delas foi sobre o primeiro colocado do grupo, a Fnatic.

Após isso, a equipe brasileira se viu em uma situação de empate triplo com a DFM e a Evil Geniuses, e precisou jogar um jogo de desempate contra a equipe norte-americana para definir quem seria a segunda colocada do grupo, pegando um caminho “mais tranquilo” para a classificação.

Brasileiros dão adeus ao torneio

Jogando uma partida de desempate contra os norte-americanos da EG, a LOUD encarou novamente a equipe comandada pelo técnico brasileiro Turtle e viu as esperanças da segunda colocação no grupo escapar por entre os dedos.

Em pouco tempo a equipe brasileira perdeu o controle da partida e se viu em uma situação completamente difícil, com os adversários extremamente fortes em suas rotas e sem chances de reação por conta do pouco espaço do mapa. Não demorou muito para a EG cravar o destino da partida e conquistar a segunda colocação, deixando a LOUD em uma posição difícil.

Com a terceira colocação na primeira etapa do Worlds 2022, a LOUD jogou na tarde desta segunda-feira uma Md5 contra a equipe japonesa da DFM. Ao término do confronto, o vencedor se classifica para uma nova Md5, desta vez contra a RNG, enquanto o perdedor dá adeus ao torneio.

E a primeira partida começou do jeito que a LOUD gosta, com os jogadores confortáveis e conquistando as vantagens necessárias nos momentos corretos. Com roubos de bônus, Croc, caçador da equipe brasileira, mostrou que estava com o smite afiado e pronto para fazer a diferença.

Com a vitória, o Brasil abriu 1 a 0 na série e seguiu na frente para o segundo jogo.

No entanto, as coisas começaram a desandar na segunda partida, que foi vencida pela DFM após uma melhor execução de sua composição. Já no terceiro game, a LOUD começou a demonstrar sinais de nervosismo e viu a vitória, e a vantagem na série, escapar por entre os dedos, deixando os adversários a um ponto da classificação.

E apesar de tentar com todas suas forças e armas, os brasileiros também foram derrotados na quarta partida do dia, perdendo a série por 3 a 1 e dando tchau para a competição.

As partidas do Worlds 2022 voltam a acontecer na tarde desta terça-feira quando a DFM encara a RNG em uma Md5 e a EG enfrenta a MAD Lions em uma série do mesmo formato.