Mulher se irrita após seu pai exigir que ela nomeie a filha em homenagem a ele

Uma mulher ficou completamente irritada por conta das exigências feitas por seu pai a respeito do nome da neta. Segundo relato, ele quer que a menina seja nomeada em homenagem a ele e se recusa a aceitar a escolha feita pelos pais da criança.

Conforme a publicação da mãe da criança no Reddit, seu pai insistiu que o neto deveria receber o nome dele e passou a tentar convencer a filha de seguir com esta escolha, no entanto a mulher o surpreendeu ao revelar que espera por uma menina.

No relato, compartilhado pelo The Mirror, ela então revela que o sexo do bebê não foi um impedimento para seu pai, que rapidamente chegou com um novo nome para a neta apesar dos pais da criança já terem um nome definido.

“Meu pai disse que sou péssima escolhendo nomes e tirou como base o nome dos meus cães. Por causa disso ele afirma que também não terei condições de dar um nome ‘correto’ para minha filha”.

Ele disse que irá até o fim para convencê-la

Segundo a mulher, o nome da menina será Cassandra, como visto por ela em um sonho carregado de significados. No entanto, o avô não ficou contente com a escolha.

“Ele disse que eu deveria chamá-la de Madison, para que as pessoas a chamem de Maddie. Ele afirma que assim eu estarei homenageando seu ‘outro eu’, já que seu nome é Aaron”.

O avô da criança até mesmo chegou a fazer uma enquete no Facebook questionando qual nome as pessoas preferiam.

“Fora isso, meu pai diz que mesmo que ela seja registrada como Cassandra ele a chamará de Maddie e a fará mudar de ideia à medida que cresce, me forçando a mudar seu nome legalmente”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com seus planos: “Você escolhe nomear sua filha como você quiser. Seu pai está sendo irracional em criar expectativas sobre esse assunto uma vez que ele não tem escolha”.