Sem querer, pais batizam o filho com o nome de um antigo presidente dos EUA

Uma mãe decidiu compartilhar a história sobre como seu filho acabou sendo batizado com o nome de um presidente norte-americano. Segundo relato, ela e o marido não perceberam a coincidência até tempos depois de nomear o filho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher relatou sua história por meio de uma publicação em seu TikTok. No vídeo, ela responde a pergunta utilizada em uma trend: “Você se arrepende do nome do seu filho?”.

“Sim, eu me arrependo pois acidentalmente nomeei meu filho como Bill Clinton”, conta a mulher que, em seguida, passa a explicar os motivos que levaram o casal a escolher o nome do filho.

“Tudo começou com meu marido. É culpa dele. Estava esperando nosso segundo filho e meu marido foi completamente inflexível sobre a escolha do primeiro nome, ele queria William pois é o nome dele e seria importante dar ao filho o mesmo nome”, conta a mulher.

Ela era contra a escolha

Continuando seu relato, a mãe revela que motivos pessoais a fizeram não gostar do nome, mas os dois acabaram concordando com a escolha com uma única ressalva: incluir o sobrenome materno no nome de registro da criança além de um nome havaiano como o dos demais filhos do casal.

Por este motivo, seu filho acabou sendo nomeado William Clinton assim como o presidente norte-americano, William ‘Bill’ Clinton.

“Quando escolhemos o nome em definitivo eu tinha certeza de que ele não usaria o nome William por ter um nome havaiano. Nossos filhos também têm nomes havaianos e sempre escolheram utilizá-los como o nome principal. Apesar disso, decidimos mudar o nome dele de forma legal assim que for possível”.

Leia também: Pais são acusados de estragar a vida do filho após escolherem um nome ‘incomum’

“Detesto essa situação e mal posso esperar para alterar o nome, eu simplesmente esqueço que ele existe e só lembro quando o vejo no registro. Eu não sabia que Bill Clinton se chamava William até que alguém fez uma piada com isso”.

“Moral da história: não deixe seu marido escolher o nome do seu filho”, finaliza a mãe.

Rapidamente, alguns usuários da plataforma comentaram a publicação e muitos deles dividiram a mesma reação: “Estou morrendo de rir com essa história e adoro ouvi-la”, comentaram diversos seguidores da mãe.