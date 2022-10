Noiva decide casar de vestido preto para se vingar dos sogros

Uma noiva ficou completamente irritada por conta das atitudes de seus sogros com relação a seu casamento. Segundo ela, os pais de seu companheiro até mesmo tentaram atrapalhar sua promoção no trabalho para tentar fazê-la ouvir suas exigências quanto ao casamento que se aproximava.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para compartilhar sua situação e revelou que decidiu mudar seu vestido de noiva sem informar aos parentes como uma forma de protestar contra a atitude de seus sogros que a acusaram de priorizar seu trabalho sobre a organização de seu casamento.

Antes de contar sua história, ele revela que atualmente não está mais casada com o homem em questão. “Os pais do meu ex queriam que meu casamento fosse feito da forma deles, mas eu me recusei. Meu ex sabia que eu estava me dedicando no trabalho com uma promoção em vista e disse isso aos pais dele”.

“Eles decidiram sabotar minha promoção fazendo com que meu ex aparecesse constantemente no meu trabalho além de ter longas discussões comigo em casa para atrapalhar minha concentração. Para ele, eu deveria ‘ceder aos desejos de seus pais caso quisesse ter paz no meu trabalho’”.

Furiosa, ela decidiu planejar sua ‘pequena vingança’

Segundo o relato, ela pensou que uma boa forma de se vingar dos pais de seu noivo seria mudando justamente o que eles mais queriam que ela fizesse da forma deles: seu vestido de casamento.

“Comprei um vestido barato e preto na internet apenas uma semana antes do casamento. Na mesma ocasião, soube que teria uma festa no trabalho, na mesma semana do casamento, para anunciar minha promoção e decidi ir até uma estilista e comprar um belo, exclusivo e caro vestido para a ocasião”.

Quando souberam da atitude da nora, os pais do noivo ficaram completamente irritados com a situação e a acusaram de envergonhá-los diante de seus convidados: “Lembro de dizer para a maioria dos convidados, todos eles escolhidos pelos pais do meu noivo, que nenhum casamento seria mais importante que meu trabalho”.

“Acabei dando meu vestido ‘da promoção’ para minha cunhada, que ainda o usa em algumas ocasiões de família para provocar sua mãe por suas atitudes. É realmente um presente que continua dando lembranças a ela”, finaliza a mulher.

Para os usuários, ela não deveria nem mesmo ter seguido em frente com o casamento naquela ocasião. “A história real é que você nem deveria ter se casado já que seu noivo dava diversos sinais de alerta”.

Rapidamente, outra pessoa esclareceu a escolha da mulher em seguir com o casamento: “Ela explicou que perderia suas economias por conta de um acordo pré-nupcial ou algo do tipo. Nem sempre as mulheres podem escolher com quem ou quando se casam”.