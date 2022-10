Mulher é afrontada por sogros após servir pizza em jantar: ‘Não tive tempo para cozinhar’

Uma mulher de 28 anos desabafou em um fórum da internet, após receber visita inesperada dos sogros. O problema não estava relacionado a presença dos pais de seu namorado, mas sim ao prato servido naquela noite.

O relato chegou ao Reddit nesta quinta-feira (29), através do usuário u/MilanoItaliano1. De acordo com a mulher – que está namorando há sete meses com um rapaz de 31 anos – a família do parceiro é de origem italiana.

“Ontem à noite, seus pais vieram ao apartamento pela primeira vez. Contaram que estavam visitando um amigo e decidiram parar para jantar. Surtei quando eles disseram ‘jantar’ porque era tarde, e eu estava trabalhando e não tinha tempo para cozinhar. Então pedi pizza para todos nós”, escreveu a mulher na plataforma.

Clima pesado em momento da refeição

A mulher conta que os sogros ficaram chateados no instante em que viram a pizza chegar. Com um olhar “desagradável”, o sogro assumiu que ela teria comprado a pizza por serem italianos, se sentiu ofendido e a acusou de ser “racista”.

“Fiquei confusa. Disse que não achava que fosse interpretado dessa maneira, mas ele rebateu: ‘Se você tem convidados asiáticos, você os serve sushi? Como você gostaria te servíssemos? Apenas McDonald’s e batatas fritas toda vez que você visita, já que é isso que americanos comem?’ Fiquei atordoada com suas palavras”, desabafou ela.

A mulher conta que pediu a pizza por ser uma comida prática, além de assumir que é uma comida que todo mundo gosta de comer.

“A mãe dela se levantou e disse que eles queriam ir embora. Meu namorado tentou fazê-los ficar e ter calma, mas se foram eventualmente. Ele explodiu dizendo que eu estraguei servindo pizza e ‘insultando-os indiretamente’”, escreveu ela.

Além de o namorado também criticar sua atitude, exigiu que a mulher ligasse para seus pais e se desculpasse por sua atitude. “Ele seguiu dizendo que eu insultei seus pais e eu preciso me desculpar”, finalizou.

